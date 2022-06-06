Победители MTV Awards, Ла Скала против отмены русской культуры и другие новости дня

Все российские и белорусские образовательные организации исключены из Болонского процесса, сказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Он добавил, что Россия, присоединяясь к Болонскому процессу, не брала на себя международных обязательств, поэтому выходить из какого‑либо договора ей не требуется.

Макс Корж отменил свой концертный тур, который должен был стартовать 18 июня. Выступления были запланированы в Ташкенте, Екатеринбурге, Новосибирске, Петербурге и Риге.

Умер бывший бас-гитарист и один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач. Ему было 70 лет, причины смерти не сообщаются.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос». В финале чемпионата он победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

Сборная Украины не попала на чемпионат мира 2022 года из‑за поражения в финале плей-оффа. Футболисты уступили Уэльсу со счетом 1:0, где единственный заброшенный мяч — это автогол.

Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку с 18 лет (программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека»). Ранее получить ее могли только заемщики от 21 года.

В Великобритании начали тестировать четырехдневную рабочую неделю — эксперимент будет длиться шесть месяцев. Рассказываем, как он устроен, и вспоминаем результаты подобных инициатив в других странах.

Стали известны победители MTV Movie & TV Awards 2022. Лучшим фильмом признан «Человек-паук: Нет пути домой», сериалом года — «Эйфория». Остальных лауреатов смотрите здесь.

Миланский театр Ла Скала выступил против отмены русской культуры. Новый сезон он откроет оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

«Асса» Сергея Соловьева вновь выйдет в российский прокат. Показ восстановленной версии фильма приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

Кристоф Вальц сыграет голливудского режиссера и сценариста Билли Уайлдера («В джазе только девушки») в пока еще безымянном фильме Стивена Фрирза. Картина будет основана на книге «Мистер Уайлдер и я» Джонатана Коу.

А вот и свежие трейлеры — приквела «Голодных игр» от Фрэнсиса Лоренса, картины «Майор Гром: Трудное детство», сериала «Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой и мультфильма «Странный мир» от Disney.