Мария Машкова в дебютном трейлере сериала «Женщина в состоянии развода»

Kion опубликовал дебютный трейлер комедийного сериала «Женщина в состоянии развода». Премьера шоу состоится на стрим-сервисе 9 июня.

Сериал рассказывает о враче-стоматологе Никифоровой Вере Петровне, которая год назад развелась с мужем из‑за его многочисленных измен. Она начинает жить для себя и убеждается в том, что брак переоценен, и ничего лучше, чем быть самой по себе и представить нельзя. Все меняется, когда после планового посещения гинеколога Вера узнает, что из‑за проблем со здоровьем она может лишиться возможности родить ребенка.

«Если героиня хочет когда‑нибудь стать матерью, стоит сократить „когда‑нибудь“ до „как можно быстрее“. Планы на вольную жизнь Веры в одно мгновение сменяются идеей найти подходящего мужчину, от которого ей захотелось бы иметь детей», — сказано в описании проекта.