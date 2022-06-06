перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мария Машкова в дебютном трейлере сериала «Женщина в состоянии развода» 17:24
Правительство Грузии станет совладельцем «Боржоми» 16:52
Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку клиентам от 18 лет 16:47
Кристоф Вальц сыграет голливудского режиссера Билли Уайлдера 16:44
Пресс-материалы
«Звук» подготовил джазовые плейлисты и выпустил подкаст с Игорем Бутманом 16:09
Азербайджан отменил рейсы между Махачкалой и Баку 15:41
Минобрнауки: все российские образовательные организации исключены из Болонского процесса 15:40
«Яндекс Еда» запустила круглосуточную доставку из ресторанов в Петербурге 15:28
Макс Корж отменил свой тур. Концерты должны были пройти в России, Латвии и Узбекистане 15:00
Пресс-материалы
В Москве пройдут премьерные показы «Невидимого мира» 14:38
Против экс-сотрудника OpenSea выдвинули первое в истории обвинение в инсайдерской торговле NFT 14:28
В Латвии запретили вещание 80 российских телеканалов 13:57
Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос» 12:30
В России выявили 3349 новых случаев COVID-19 12:18
СМИ: зимой в Японии может не хватить электричества для 1,1 миллиона домов 12:03
Кадр из фильма «Асса»
«Асса» вернется в российский прокат к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя 11:20
Вышел тизер приквела «Голодных игр» от Фрэнсиса Лоренса 11:14
Умер один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач 10:38
Вышел дебютный тизер приквела «Майора Грома» 10:01
Губернатор Курской области вновь сообщил об обстреле Теткино 9:16

Минобрнауки: все российские образовательные организации исключены из Болонского процесса

Семён Гудошников
Сегодня в 15:40

Все российские и белорусские образовательные организации исключены из Болонского процесса. Об этом пишет РБК со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — заявил Афанасьев.

Он добавил, что Россия, присоединяясь к Болонскому образовательному процессу, не брала на себя никаких международных обязательств, поэтому выходить из какого‑либо договора ей не требуется. «Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из какого‑то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — цитирует слова замглавы Минобрнауки РИА «Новости».

Болонский процесс — серия соглашений между странами Европы, направленных на сближение и гармонизацию систем образования. Назван в честь Болонского университета, где в 1999 году министры образования 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию. Процесс создал Европейское пространство высшего образования. Россия присоединилась к нему в 2003 году. В 2005-м документ подписала Украина, в 2010-м — Беларусь, в 2015-м — Казахстан.

24 мая 2022 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свой механизм подготовки кадров и назвал Болонскую систему «прожитым этапом». Через несколько дней замглавы Минобрнауки Афанасьев сказал, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской.

Фальков в интервью «Коммерсанту» отмечал, что при отказе от Болонской системы в России сохранятся бакалавриат и магистратура. При этом для студентов ограничат возможность поступать в непрофильную магистратуру.

События недели на afisha.ru
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Коммерсант
Люди
Дмитрий Афанасьев
Валерий Фальков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить