Минобрнауки: все российские образовательные организации исключены из Болонского процесса

Все российские и белорусские образовательные организации исключены из Болонского процесса. Об этом пишет РБК со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — заявил Афанасьев.

Он добавил, что Россия, присоединяясь к Болонскому образовательному процессу, не брала на себя никаких международных обязательств, поэтому выходить из какого‑либо договора ей не требуется. «Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из какого‑то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — цитирует слова замглавы Минобрнауки РИА «Новости».

Болонский процесс — серия соглашений между странами Европы, направленных на сближение и гармонизацию систем образования. Назван в честь Болонского университета, где в 1999 году министры образования 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию. Процесс создал Европейское пространство высшего образования. Россия присоединилась к нему в 2003 году. В 2005-м документ подписала Украина, в 2010-м — Беларусь, в 2015-м — Казахстан.

24 мая 2022 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свой механизм подготовки кадров и назвал Болонскую систему «прожитым этапом». Через несколько дней замглавы Минобрнауки Афанасьев сказал, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской.

Фальков в интервью «Коммерсанту» отмечал, что при отказе от Болонской системы в России сохранятся бакалавриат и магистратура. При этом для студентов ограничат возможность поступать в непрофильную магистратуру.