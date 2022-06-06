«Асса» вернется в российский прокат к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя

С 16 июня в 250 кинотеатрах России стартует показ восстановленной версии фильма «Асса» Сергея Соловьева к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Об этом сообщает ТАСС.

В «Мосфильме» рассказали, что снятую на пленку ленту покадрово восстановили мастера лаборатории и воссоздали ее в формате 4K — в точных красках и звуке, которые закладывались автором.

Фильм «Асса» вышел в 1988 году. В нем снялись Станислав Говорухин, Татьяна Друбич, Сергей Бугаев, Дмитрий Шумилов, Александр Баширов, а также музыканты группы «Кино», в том числе Виктор Цой.

«Восемь месяцев фильм шел по всей стране с огромным успехом. И сегодня, уверен, „Асса“ во многом не потеряла своей актуальности и свежести и привлечет внимание уже нового поколения, а для многих станет арт-открытием», — рассказал директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев.