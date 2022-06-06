Макс Корж отменил свой тур. Концерты должны были пройти в России, Латвии и Узбекистане

Белорусский певец Макс Корж объявил об отмене своих концертов в рамках международного тура. Об этом он сообщил в историях в своем инстаграм-аккаунте*.

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются», — написал артист.

Тур должен был стартовать 18 июня в Ташкенте, Узбекистан. Всего было запланировано пять концертов, включая российские города Екатеринбург, Новосибирск и Петербург, а также латвийскую Ригу.

2 дня назад Макс Корж выпустил антивоенную песню «Свой дом».

* Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.