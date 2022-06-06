Кристоф Вальц сыграет голливудского режиссера Билли Уайлдера

Кристоф Вальц исполнит роль известного голливудского режиссера и сценариста Билли Уайлдера («В джазе только девушки», «Квартира», «Бульвар Сансет»). Об этом сообщает Variety.

Пока еще безымянная картина будет основана на книге «Мистер Уайлдер и я» Джонатана Коу. В качестве режиссера выступит Стивен Фрирз («Королева»), а сценаристом — Кристофер Хэмптон («Отец»).

Действие фильма развернется летом 1977 года. Сюжет расскажет о молодой девушке, которая начинает работать с Уайлдером и его сценаристом И.А.Л.Даймондом на греческом острове над картиной «Федора». Для съемок им приходится отправиться в Германию, где девушку ждет невероятное путешествие.

«Билли Уайлдер говорил: „У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам“. Фильм Стивена Фрирза <…> должен проделать со мной этот же трюк», — сказал Вальц.

По данным Variety, производство картины начнется весной 2023 года в Греции, Мюнхене и Париже.