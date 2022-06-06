перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мария Машкова в дебютном трейлере сериала «Женщина в состоянии развода» 17:24
Правительство Грузии станет совладельцем «Боржоми» 16:52
Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку клиентам от 18 лет 16:47
Кристоф Вальц сыграет голливудского режиссера Билли Уайлдера 16:44
Пресс-материалы
«Звук» подготовил джазовые плейлисты и выпустил подкаст с Игорем Бутманом 16:09
Азербайджан отменил рейсы между Махачкалой и Баку 15:41
Минобрнауки: все российские образовательные организации исключены из Болонского процесса 15:40
«Яндекс Еда» запустила круглосуточную доставку из ресторанов в Петербурге 15:28
Макс Корж отменил свой тур. Концерты должны были пройти в России, Латвии и Узбекистане 15:00
Пресс-материалы
В Москве пройдут премьерные показы «Невидимого мира» 14:38
Против экс-сотрудника OpenSea выдвинули первое в истории обвинение в инсайдерской торговле NFT 14:28
В Латвии запретили вещание 80 российских телеканалов 13:57
Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос» 12:30
В России выявили 3349 новых случаев COVID-19 12:18
СМИ: зимой в Японии может не хватить электричества для 1,1 миллиона домов 12:03
Кадр из фильма «Асса»
«Асса» вернется в российский прокат к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя 11:20
Вышел тизер приквела «Голодных игр» от Фрэнсиса Лоренса 11:14
Умер один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач 10:38
Вышел дебютный тизер приквела «Майора Грома» 10:01
Губернатор Курской области вновь сообщил об обстреле Теткино 9:16

Кристоф Вальц сыграет голливудского режиссера Билли Уайлдера

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:44

Кристоф Вальц исполнит роль известного голливудского режиссера и сценариста Билли Уайлдера («В джазе только девушки», «Квартира», «Бульвар Сансет»). Об этом сообщает Variety.

Пока еще безымянная картина будет основана на книге «Мистер Уайлдер и я» Джонатана Коу. В качестве режиссера выступит Стивен Фрирз («Королева»), а сценаристом — Кристофер Хэмптон («Отец»).

Действие фильма развернется летом 1977 года. Сюжет расскажет о молодой девушке, которая начинает работать с Уайлдером и его сценаристом И.А.Л.Даймондом на греческом острове над картиной «Федора». Для съемок им приходится отправиться в Германию, где девушку ждет невероятное путешествие.

«Билли Уайлдер говорил: „У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам“. Фильм Стивена Фрирза <…> должен проделать со мной этот же трюк», — сказал Вальц.

По данным Variety, производство картины начнется весной 2023 года в Греции, Мюнхене и Париже.

События недели на afisha.ru
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Кристоф Вальц
Стивен Фрирз
Джонатан Коу
Кристофер Хэмптон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить