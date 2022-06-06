Вышел дебютный тизер приквела «Майора Грома»

Сюжет расскажет о сотрудниках полиции Константине Громе и Федоре Прокопенко, старающихся найти и обезвредить босса криминального мира Анубиса. Параллельно с этим Игорь вместе с другом Игнатом пробует заработать деньги, ввязываясь в сомнительные авантюры.

События грядущего фильма развернутся за 20 лет до сюжета «Чумного доктора». Тогда Игорь Гром был просто школьником, который смотрел «Терминатора» и вечно пропадал на улице с другом Игнатом.

Bubble Comics опубликовал первый тизер приквела «Майор Гром: Трудное детство». Премьера ленты запланирована на начало 2023 года на «Кинопоиске».

Игоря Грома в детстве сыграл Кай Алекс Гетц («Скажи ей»), а его отца Сергей Марин («Душегубы»). В картине также появились Алексей Ведерников, Владимир Яганов и Даниил Воробьев.

В качестве режиссера вновь выступил Олег Трофим, а сценаристы — Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.

«Майор Гром: Чумной доктор» вышел в прокат 1 апреля 2021 года. По сюжету полицейский Игорь Гром сталкивается с Чумным доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

5 мая кинокартина вышла на Netflix в линейке Originals, а уже 9 июня возглавила международный рейтинг стрим-сервиса. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 занял первое место по просмотрам.