Вышел дебютный тизер приквела «Майора Грома»

Bubble Comics опубликовал первый тизер приквела «Майор Гром: Трудное детство». Премьера ленты запланирована на начало 2023 года на «Кинопоиске».
События грядущего фильма развернутся за 20 лет до сюжета «Чумного доктора». Тогда Игорь Гром был просто школьником, который смотрел «Терминатора» и вечно пропадал на улице с другом Игнатом.
Сюжет расскажет о сотрудниках полиции Константине Громе и Федоре Прокопенко, старающихся найти и обезвредить босса криминального мира Анубиса. Параллельно с этим Игорь вместе с другом Игнатом пробует заработать деньги, ввязываясь в сомнительные авантюры.
Игоря Грома в детстве сыграл Кай Алекс Гетц («Скажи ей»), а его отца Сергей Марин («Душегубы»). В картине также появились Алексей Ведерников, Владимир Яганов и Даниил Воробьев.
В качестве режиссера вновь выступил Олег Трофим, а сценаристы — Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.
«Майор Гром: Чумной доктор» вышел в прокат 1 апреля 2021 года. По сюжету полицейский Игорь Гром сталкивается с Чумным доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.
5 мая кинокартина вышла на Netflix в линейке Originals, а уже 9 июня возглавила международный рейтинг стрим-сервиса. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 занял первое место по просмотрам.