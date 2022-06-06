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В Британии начали тестировать четырехдневную рабочую неделю. Как устроен этот эксперимент?

Денис Ламехов
Сегодня в 17:43

Сегодня, 6 июня, в Великобритании стартовал тестовый запуск четырехдневной рабочей недели. «Афиша Daily» рассказывает, как устроен этот эксперимент, и вспоминает, какими были результаты подобных начинаний в других странах.

Как проект будет работать?

К инициативе присоединились 70 британских компаний — общее число их сотрудников составляет более 3300. The Guardian называет текущий запуск самым крупным в истории. Всего, согласно официальным данным, трудоспособное население Соединенного Королевства в 2021 году насчитывало 41,3 млн человек.

В проекте участвуют бизнесы разного профиля: от кафе до маркетинговых агентств и производителей продуктов питания. Прием заявок все еще открыт.

Эксперимент продлится полгода. Модель, которая легла в его основу, объясняется схемой «100:80:100» — 100% зарплаты при сокращении временных затрат сотрудников до 80% и сохранении стопроцентной продуктивности работы.

Над разработкой пилотного проекта трудились организация 4 Day Week Global (в переводе с английского «Четырехдневная рабочая неделя во всем мире»), сотрудники Кембриджского и Оксфордского университетов, Бостонского колледжа, а также центр Autonomy, анализирующий в том числе и условия труда. Последний издание Wired называет активным лоббистом перехода к сокращенной неделе.

Профессор социологии Бостонского колледжа Джульет Шор, руководящая исследовательской группой проекта, в комментарии для Bloomberg заявила: «Мы будем изучать, как участники проекта реагируют на дополнительный выходной в плане стресса и выгорания, удовлетворенности жизнью и работой, а также общего состояния здоровья, качества сна, затрат энергии, дальности перемещений и множества других аспектов».

The Independent сообщает, что среди прочих метрик — влияние инициативы на экологию и гендерное равенство в профессиональной среде. Аналитики будут работать с каждой организацией, принимающей участие в эксперименте.

Где раньше вводили четырехдневную неделю?

Ранее самым большим проектом по сокращению рабочей недели (с 40 до 35 или 36 часов) считался исландский — в нем приняли участие около 3000 сотрудников (порядка 1% всех занятых в стране) различных организаций. Сообщалось, что уровень продуктивности участников не упал (и местами вырос), уровни стресса и выгорания снизились.

Эксперимент сочли успешным, страна частично перешла на сокращенные часы или дала работникам возможность выбирать между полноценной или укороченной длительностью недели — по данным Wired, таких сейчас 86% от общего числа всех трудоустроенных исландцев. Издание подчеркивает, что задачей было изучение не столько четырехдневной недели (кому‑то удавалось распределить задачи на четыре дня вместо пяти, кому‑то нет), сколько работы в условиях сокращенных рабочих часов.

Wired добавляет, что в отдельных отраслях рабочие часы практически не изменились. Для исландских госслужащих сокращение в среднем составило 13 минут в день, для работников ретейла — 35 минут в неделю.

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В 2019 году японское подразделение Microsoft предложило 2300 сотрудникам пять свободных от работы пятниц подряд без сокращения зарплаты. Продуктивность участников эксперимента увеличилась на 40%. 92% сотрудников положительно отозвались об инициативе.

Panasonic ввел возможность выбора четырехдневной рабочей недели для своих сотрудников. В июне 2022 года завершится полугодичный проект по внедрению сокращенной недели в ряде шотландских компаний.

Как к сокращенной неделе относятся в России?

В 2019-м в Государственной думе поддержали идею сокращения рабочей недели до четырех дней. «Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», — заявил член Комитета по труду, единоросс Андрей Исаев. Положительно об этой идее отзывался глава Совбеза Дмитрий Медведев.

В том же году большинство (61%) российских работодателей рассказали, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю им придется сократить зарплаты сотрудникам. 36% опрошенных предположили, что зарплаты не изменятся.

Опросы населения России, призванные изучить отношение к сокращенной неделе, показывали разнонаправленные результаты. В 2019 году, согласно данным ВЦИОМ, 48% россиян выступили против такого нововведения.

В 2021-м, по данным Superjob, 44% опрошенных жителей России поддержали четырехдневный формат. 63% уверены, что за четыре дня смогли бы выполнить тот же объем работы, что и за пять. Против выступили 34% респондентов.

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