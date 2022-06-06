Умер один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач

В возрасте 70 лет умер бывший бас-гитарист и один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач. Об этом сообщается на сайте коллектива.
Причина смерти пока неизвестна.
«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни… Как основатель Bon Jovi Алек был неотъемлемой частью при создании группы. Честно говоря, мы нашли путь друг к другу через него… Алек всегда был необузданным и полным жизни… Нам будет его очень не хватать», — сказано в заявлении группы.
Алек Джон Сач родился 14 ноября 1951 года. В 1983-м он присоединился к зарождающейся группе Bon Jovi, в составе которой записал пять альбомов. Музыкант покинул коллектив в 1994 году после выхода сборника «Cross Road». Однако позже он выступал с Bon Jovi в 2001 и 2018 годах.