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Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку клиентам от 18 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 16:47

Сбербанк разрешил выдавать льготную ипотеку гражданам с 18 лет. Ранее получить ее могли только заемщики от 21 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, речь идет о программах «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека». Условия кредитования и список необходимых документов не изменились.

В банке отметили, что это может быть ипотека как на квартиру в новостройке, так и на вторичное жилье.

Сервис от Сбербанка под названием «Домклик» подсчитал, что за первые пять месяцев 2022 года клиенты банка оформили кредитов по льготным ипотечным программам на 329 млрд рублей. Почти половина из них приходится на семейную ипотеку.

«Семейная ипотека» была запущена в начале 2018 года, а оформить ипотечный кредит можно до 31 декабря 2023 года. Участниками программы могут стать семьи с детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

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