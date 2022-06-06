«Нет пути домой» и «Эйфория»: победители MTV Movie & TV Awards 2022

В ночь с 5 на 6 июня состоялась ежегодная церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards. Победителей премии выбирают зрители путем голосования.

Награду в номинации «Лучший фильм» забрала супергеройская картина Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой». За это звание также боролись «Дюна», «Крик», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Проект „Адам“» и «Бэтмен».

Полный список победителей MTV Movie & TV Awards 2022

Лучший фильм:

«Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший сериал:

«Эйфория»

Лучшая роль в кино:

Том Холланд («Человек-паук: Нет пути домой»)

Лучшая роль на ТВ:

Зендея («Эйфория»)

Лучший герой:

Скарлетт Йоханссон («Черная Вдова»)

Лучший злодей:

Дэниел Рэдклифф («Затерянный город»)

Лучшая комедийная роль:

Райан Рейнолдс («Главный герой»)

Прорыв года:

София Ди Мартино («Локи»)

Лучшая драка:

Кэсси против Мэдди («Эйфория»)

Лучший поцелуй:

Poopies и змея («Чудаки навсегда»)

Лучший испуг:

Дженна Ортега («Крик»)

Лучшая команда:

Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон («Локи»)

Приз «Признание поколения»:

Дженнифер Лопес

Приз «Гений комедии»:

Джек Блэк

В 2021 году фильмом года стала картина «Всем парням: С любовью…», а прорывом — роль Реже-Жана Пейджа в «Бриджертонах». За лучшую роль в фильме наградили Чедвика Боузмана («Ма Рейни: Мать блюза»), за лучшую комедийную роль — Лесли Джонс («Поездка в Америку-2»), лучший испуг — Викторию Педретти («Призраки усадьбы Блай»), лучший поцелуй — Чейза Стоукса и Мэделин Клайн («Внешние отмели»).

Тогда триумфатором премии стал супергеройский проект Marvel «ВандаВижен», взявший четыре награды, — за лучший сериал, лучший бой (Ванда vs. Агата), лучшего злодея (Кэтрин Хан) и лучшую роль в сериале (Элизабет Олсен).