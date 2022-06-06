«Нет пути домой» и «Эйфория»: победители MTV Movie & TV Awards 2022

В ночь с 5 на 6 июня состоялась ежегодная церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards. Победителей премии выбирают зрители путем голосования.
Награду в номинации «Лучший фильм» забрала супергеройская картина Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой». За это звание также боролись «Дюна», «Крик», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Проект „Адам“» и «Бэтмен».
Полный список победителей MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший фильм:
«Человек-паук: Нет пути домой»
Лучший сериал:
«Эйфория»
Лучшая роль в кино:
Том Холланд («Человек-паук: Нет пути домой»)
Лучшая роль на ТВ:
Зендея («Эйфория»)
Лучший герой:
Скарлетт Йоханссон («Черная Вдова»)
Лучший злодей:
Дэниел Рэдклифф («Затерянный город»)
Лучшая комедийная роль:
Райан Рейнолдс («Главный герой»)
Прорыв года:
София Ди Мартино («Локи»)
Лучшая драка:
Кэсси против Мэдди («Эйфория»)
Лучший поцелуй:
Poopies и змея («Чудаки навсегда»)
Лучший испуг:
Дженна Ортега («Крик»)
Лучшая команда:
Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон («Локи»)
Приз «Признание поколения»:
Дженнифер Лопес
Приз «Гений комедии»:
Джек Блэк
В 2021 году фильмом года стала картина «Всем парням: С любовью…», а прорывом — роль Реже-Жана Пейджа в «Бриджертонах». За лучшую роль в фильме наградили Чедвика Боузмана («Ма Рейни: Мать блюза»), за лучшую комедийную роль — Лесли Джонс («Поездка в Америку-2»), лучший испуг — Викторию Педретти («Призраки усадьбы Блай»), лучший поцелуй — Чейза Стоукса и Мэделин Клайн («Внешние отмели»).
Тогда триумфатором премии стал супергеройский проект Marvel «ВандаВижен», взявший четыре награды, — за лучший сериал, лучший бой (Ванда vs. Агата), лучшего злодея (Кэтрин Хан) и лучшую роль в сериале (Элизабет Олсен).