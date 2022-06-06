Ла Скала выступил против отмены русской культуры. Новый сезон театр начнет оперой «Борис Годунов»

Итальянский театр оперы и балета Ла Скала выступил против отмены российской культуры в свете «спецоперации» на территории Украины. Новый сезон он начнет оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов», сообщил Sky.it.

Управляющий Ла Скала Доминик Мейер заявил, что берет на себя ответственность за этот выбор. Он подчеркнул, что театр не имеет ничего против российских исполнителей. «Кто мы такие, чтобы судить», — добавил он.

«Я не сторонник охоты на ведьм. Я не за отмену русских опер, и когда я читаю Пушкина, я не прячусь», — сказал Мейер.

Ранее к выступлениям в миланском театре вернулась российская оперная певица Анна Нетребко. Она прерывала свои выступления в марте из‑за «спецоперации» России на территории Украины. Артистка заявляла, что «категорически осуждает» военные действия, но считает призывы к артистам делать политические высказывания неправильными.