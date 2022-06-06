Фантастические существа в первом тизере мультфильма «Странный мир»

Сюжет рассказывает о путешествии семьи исследователей по фамилии Клайд вглубь неизведанных и опасных земель, населенных фантастическими существами. Однако разногласия внутри семьи едва не становятся причиной провала их последней, самой важной миссии.

В качестве режиссера выступил обладатель «Оскара» за мультфильм «Город героев» Дон Холл. Его коллега по «Райе и последнему дракону» Ки Нгуен стал соавтором сценария.

Это первый анимационный фильм Disney с 2012 года, который снял всего один режиссер, а не целая команда. Последним таким проектом был «Ральф» Рича Мура.