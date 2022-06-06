Сборная Украины не прошла на чемпионат мира по футболу из‑за автогола

Футболисты сборной Украины уступили Уэльсу в финальном матч плей-оффа за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает Sports.ru, который вел текстовую трансляцию игры.

Встреча прошла в Кардиффе завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте забросил капитан украинцев Андрей Ярмоленко в собственные ворота — Гарет Бэйл бил штрафной удар, а Ярмоленко неудачно подставил голову в восьми метрах от створа.

Сборная Уэльса забрала последнюю европейскую путевку на чемпионат мира, где сыграет против Англии, США и Ирана на групповом этапе. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Матчи плей-офф с участием сборной Украины должны были состояться еще в марте, но их перенесли на июнь из‑за «военной спецоперации». Команда вышла в финал стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года после победы над футболистами из Шотландии со счетом 3:1.

Команда Уэльса сыграет на чемпионате мира во второй раз в истории. Впервые страна приняла участие в турнире в 1958 году и дошла до четвертьфинала. Также футболисты участвовали в чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов.

Россия не сможет поучаствовать в чемпионате мира 2022 из‑за «спецоперации». Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

Полуфинальный отборочный матч плей-офф между сборными России и Польши был отменен, поляки автоматически вышли в финал, обыграли Швецию и получили право выступить в Катаре.