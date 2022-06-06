Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист и пятая ракетка мира Рафаэль Надаль в 14-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом пишут РИА «Новости».

Спортсмен победил в финале норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0. Матч длился 2 часа 18 минут. За встречу он совершил одну подачу навылет, сделал три двойные ошибки, активно выиграл 37 мячей, допустил 18 невынужденных ошибок, а также реализовал 8 из 16 брейк-пойнтов.

Надаль является двукратным олимпийским чемпионом и рекордсменом по числу титулов Большого шлема в одиночном разряде (22). Он также по два раза побеждал на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне и четыре — на US Open.

В прошлом году «Ролан Гаррос» выиграл серб Новак Джокович.