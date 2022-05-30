перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Театр «Эрмитаж» покажет в Петербурге спектакль по мемуарам Марины Малич, жены Даниила Хармса 21:21
РКН заблокировал sebeanus.online, борщевик захватит часть России и другие новости дня
20:55 дайджест
Netflix показал первые кадры из байопика о Леонарде Бернстайне. Его снял Брэдли Купер 20:52
В российских KFC исчезли хашбрауны из‑за санкций на польскую картошку 20:49
Минфин: спад российской экономики в 2022 году будет меньше, чем прогнозировалось ранее 20:35
Jungle4eva/YouTube
Jungle поделились первыми треками после прошлогоднего альбома. И летним клипом на них! 20:28
Сирия обвинила Турцию в этнических чистках 20:02
«Каро»: для сохранения киноотрасли нужно, чтобы сборы российского кино выросли в 2,5 раза 19:59
В России создали грудные импланты «Росгрудь» с государственным флагом и камуфляжной расцветкой 19:07
Борщевик может захватить всю европейскую часть России к середине века 18:59
Из соцсетей Бернарда-Анри Леви
На Украине погиб французский журналист. Он работал на телеканале BFM TV 18:56
Россия выходит из меморандума с США о взаимопонимании в области культуры, образования и СМИ 18:53
Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» откроют выставку в театре «Около дома Станиславского» 18:23
Третьяковка представит экспозицию произведений, связанных с именем Велимира Хлебникова 18:14
В Нигерии зафиксировали первую смерть от оспы обезьян 18:07
NVO/Wikimedia Commons
Москвичам предложили выбрать название площади возле посольства США. Три варианта связаны с ДНР и ЛНР 17:58
Дрейк вновь стал самым популярным исполнителем года. Он обошел Эминема, Канье Уэста и Тейлор Свифт 17:58
Оскорбившего спортсменку тренера волейбольного «Локомотива» дисквалифицировали на два года 17:40
В Шотландии за 1 млн фунтов продали самую большую в мире бутылку виски. Она ростом с человека 17:21
Россиянки Касаткина и Кудерметова сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 17:17
Дайджест

РКН заблокировал sebeanus.online, борщевик захватит часть России и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:55

Около 60% украинских беженцев, покинувших страну после начала военных действий, вернулись на родину. По данным МВД Украины, всего с конца февраля из страны уехали примерно 7,6 млн человек.

На Украине погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф, работавший на телеканале BFM TV. Он получил смертельное ранение, когда находился в автобусе с гуманитарной помощью.

Россия выходит из меморандума с США о взаимопонимании в области культуры, образования и СМИ. Документ, подписанный в 1998 году, содействовал «лучшему пониманию культуры друг друга».

В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян. Скончался 40-летний мужчина, который принимал иммунопонижающие препараты из‑за сопутствующих заболеваний.

Роскомнадзор заблокировал сайты правозащитного центра «Мемориал»* и sebeanus.online — восьмого зеркала «Бумаги». За 2,5 месяца «военной операции» на Украине регулятор ограничил доступ к более чем 3000 сайтов.

Петербургский суд вернул дело Юрия Шевчука о дискредитации армии обратно составителям, то есть полиции. В протоколе не было указано, какими именно словами или действиями лидер ДДТ публично призывал к «воспрепятствованию использования» российских вооруженных сил.

28 российских владельцев PlayStation подали коллективный иск к Sony на 280 млн рублей из‑за ухода компании из страны. Юрист объяснил, что односторонний отказ Sony от оказания услуг нарушает ее же правила.

По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года в России стало на четыре города-миллионника больше. Этот статус получили Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь.

Борщевик может захватить почти всю европейскую часть России к 2040–2060 году. Это произойдет на фоне глобального потепления, выяснили исследователи в Сколково.

В России создали первый национальный экологический фонд «Компас» — аналог Гринписа. В Госдуме заявили, что он станет звеном между народными инициативами и законом, а также объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей.

В Лувре экоактивист кинул торт в «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи. Чтобы добраться до полотна как можно ближе, он переоделся в женщину и сел в инвалидное кресло.

Netflix подтвердил отключение своей платформы в России. Пресс-секретарь стрим-сервиса пояснил, что это последний шаг в процессе ухода с местного рынка.

Песня «Running Up That Hill», выпущенная в 1985 году Кейт Буш, впервые возглавила чарт iTunes. Все из‑за выхода первой части четвертого сезона «Очень странных дел»: «Running Up That Hill» — любимый трек героини Макс Мейфилд, который играет важную роль в сюжете.

Disney+ выпустил трейлер второго сезона мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия». В нем показали императора Палпатина и выжившего вуки-джедая.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Крутые яйца-2
Сиквел мексиканской анимации про боксерского петуха
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Мемориал
Госдума
Netflix
Люди
Юрий Шевчук
Леонардо да Винчи
Кейт Буш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить