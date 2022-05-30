Советник главы МВД Украины: около 60% украинских беженцев вернулись на родину

Примерно 4,8 млн человек, то есть около 60% от общего числа украинских беженцев, покинувших страну после начала военных действий, вернулись на Украину. Об этом сообщил советник министра внутренних дел страны Виктор Андрусив, пишет «Коммерсант».

По его словам, с конца февраля Украину покинули до 7,6 млн человек. Андрусив считает, что число украинцев, желающих вернуться в страну, будет постепенно увеличиваться из‑за неблагоприятных условий для беженцев за границей.

«В большинстве случаев приходится снимать дорого жилье или жить в условном спортзале. Найти квалифицированную работу тоже сложно, поскольку нужно знать язык и еще и на профессиональном уровне. Поэтому не нужно бояться, что украинцы не вернутся домой», — отметил он.

Андрусив сослался на статистику из неуказанных источников, согласно которой в ситуациях вооруженных конфликтов в мире «80% возвращаются после войны, из них 50% возвращаются еще до завершения войны».

По информации ООН на 30 мая, с начала конфликта Украину покинули около 6,8 млн человек. Из них более 3,6 млн отправились в Польшу, 989 тыс. — в Румынию, а 971 тыс. — в Россию.