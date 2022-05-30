На Украине погиб французский журналист. Он работал на телеканале BFM TV

На территории Украины погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф, работавший на телеканале BFM TV. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон написал в твиттере, что Леклерк-Имхофф получил смертельное ранение, когда находился в автобусе с гуманитарной помощью.

Помимо него, в автобусе были и другие гражданские лица, отметил французский лидер. Пострадали ли они, Макрон не уточнил. «Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф был на Украине, чтобы показать реальности войны», — добавил он.

«Я разделяю боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка-Имхоффа, которым выражаю свои соболезнования. Тем, кто выполняет непростую миссию информирования в театрах военных действий, я хотел бы еще раз выразить безоговорочную поддержку Франции», — заявил президент.

Леклерку-Имхоффу было 32 года. Он попал под обстрел в Луганской области, рассказали на BFM TV. The Guardian утверждает, что трагедия произошла в Северодонецке. Рядом с погибшим был редактор Максим Брандштеттер — он ранен и эвакуирован в Днепр.