Netflix подтвердил отключение сервиса на территории России

Netflix официально подтвердил отключение своей платформы на территории России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Пресс-секретарь компании пояснил, что это последний шаг в процессе ухода с российского рынка. По его словам, стрим-сервис ждал, пока не закончится действие всех ранее оформленных в стране предоплаченных подписок.

6 марта Netflix объявил о временном прекращении работы сервиса в России. Причиной этому стала российская «спецоперация» на территории Украины. 23 марта стрим-сервис удалил свое приложение в App Store и Google Play в России.

27 мая, в день выхода «Очень странных дел», Netflix перестал открываться у россиян без подключения к VPN-сервисам. Не работало приложение для смартфонов, телевизоров и компьютеров. Без доступа также оказалась веб-версия платформы.