Петербургский суд вернул в полицию дело Юрия Шевчука о дискредитации армии

Дзержинский районный суд Петербурга вернул дело лидера «ДДТ» Юрия Шевчука о дискредитации армии обратно составителям, то есть полиции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Там заявили, что в протоколе не описано событие правонарушения, не указано, какими именно действиями или словами Шевчук публично призывал к «воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

В суде отметили, что это существенный недостаток, он не может быть восполнен при рассмотрении в суде. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пояснил, что в нынешнем виде дело не может быть рассмотрено по существу.

Он добавил, что защита теперь может согласиться с возвратом, а может и обжаловать вышестоящий суд. Интересы Шевчука представляет адвокат Александр Передрук.

«Полагаю, в действиях моего доверителя нет никаких нарушений закона, нет состава административных правонарушений, и мы эту позицию будем в суде отстаивать, добиваться прекращения дела», — сказал Передрук в разговоре с РБК.

На концерте в Уфе Юрий Шевчук высказался со сцены о войне и родине. В частности, он заявил: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».

После выступления силовики заблокировали Шевчука в гримерке и час вели с ним беседы о направленности концерта и его высказываниях. По словам продюсера Радмира Усаева, полицейские хотели задержать музыканта, но в последний момент составили протокол. Дело заведено по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Российской армии, которая предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Шевчук отказался давать показания по делу, воспользовавшись 51 статьей Конституции. После этого материалы были переданы по месту жительства музыканта — в Петербург.