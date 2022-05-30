Еще четыре российских города стали миллионниками

По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года в России стало на четыре города-миллионника больше. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» на своей платформе Smotrim.

В список миллионников добавились Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. В каждом из этих городов проживает более 1 млн человек.

Также этот статус по-прежнему сохраняется за Москвой, Петербургом, Новосибирском, Екатеринбургом, Казанью, Нижним Новгородом, Челябинском, Самарой, Уфой, Ростовом-на-Дону, Омском и Волгоградом.

«Теперь в России 16 городов с населением более одного миллиона человек», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что с момента прошлой переписи численность населения России выросла более чем на 2 млн человек — до 147,2 млн.