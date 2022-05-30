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Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:15

Disney+ показал трейлер второго сезона анимационного сериала «Звездные войны: Бракованная партия». Премьера мультсериала состоится на стрим-сервисе осенью 2022 года.

«Бракованная партия» является спин-оффом «Войны клонов» и рассказывает о событиях после приказа 66, когда генетически мутировавшие клоны из элитного 99 отряда отказались его исполнять.

В трейлере помимо членов отряда показали императора Палпатина и выжившего вуки-джедая.

Приказ 66 объявлял джедаев изменниками Республики и требовал их незамедлительного уничтожения. Он положил начало Галактической гражданской войне.

Сценаристом анимационного сериала выступил Дженнифер Корбетт («Звездные войны: Сопротивление»), а исполнительным продюсером — Дейв Филони («Звездные войны: Войны клонов»).

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