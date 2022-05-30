Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия»

Disney+ показал трейлер второго сезона анимационного сериала «Звездные войны: Бракованная партия». Премьера мультсериала состоится на стрим-сервисе осенью 2022 года.

«Бракованная партия» является спин-оффом «Войны клонов» и рассказывает о событиях после приказа 66, когда генетически мутировавшие клоны из элитного 99 отряда отказались его исполнять.

В трейлере помимо членов отряда показали императора Палпатина и выжившего вуки-джедая.