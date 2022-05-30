В Нигерии зафиксировали первую смерть от оспы обезьян

В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный Центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

Всего в стране заболел оспой обезьян 21 человек. Заражения обнаружили в 9 из 36 штатах страны: Адамаве, Лагосе, Байэлсе, Дельте, Кросс-Ривере, столичной территории Абуджи, Кано, Имо и Риверсе.

Один пациент скончался, ему было 40 лет. По словам ведомства, у умершего были сопутствующие заболевания, из‑за которых он принимал иммунопонижающие препараты.

В Нигерии первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в 1970 году. Впоследствии заболевали многие люди, но вирус, как правило, не выходил за пределы Африки. В последнее время же заболевших стали обнаруживать в Европе, Америке и Австралии.