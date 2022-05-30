Борщевик может захватить всю европейскую часть России к середине века

Прогноз составили благодаря алгоритмам машинного обучения, опираясь на восемь климатических и почвенных характеристик: содержание песка в почве, среднюю температуру и количество осадков в самый влажный месяц года и другие. Выяснилось, что существуют высокие риски заражения новых территорий — вплоть до самых северных территорий.

Борщевик Сосновского может расширить свой ареал и заразить почти всю европейскую часть России к 2040-60 годам. Это произойдет на фоне глобального потепления, говорится в докладе ученых Сколковского института науки и технологий.

Карта возможного распространения борщевика в ближайшие 20-40 лет. Зелёный цвет соответствует существенному риску заражения территории борщевиком, голубой — низкому в зависимости от хода глобального потепления.

Карта современного распространения борщевика на основе прогнозов. Синим обозначены зоны с низкой или нулевой вероятностью встречи с борщевиком, зеленым и красным обозначена различная степень вероятности встречи с растением.

«С борщевиком борются перепахиванием, скашиванием, химикатами и замещением культурными растениями, но это трудный и долгий процесс, потому что сорняк очень живуч и плодовит. Мы в своем исследовании показываем, что если пустить процесс на самотек, то ситуация с распространением борщевика в ближайшие десятилетия, по всей видимости, усугубится», — сказала автор исследования Диана Колдасбаева.

Соавтор исследования Михаил Гасанов заявил, что, согласно прогнозам, «в любом случае почти вся европейская Россия, кроме севера, окажется под риском распространения борщевика».

Заведующий биологической лабораторией МГУ Владимир Мурашов рассказал, что ученые будут искать естественных врагов для сдерживания борщевика на его родине в Приполярье, где впервые вывели растение. Другого пути нет, потому что ни бензином, ни ядохимикатами вытравить борщевик нельзя», — сказал он.

В январе прошлого года Научный центр изучения Арктики сообщил о семенах борщевика, найденных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Ареал произрастания сорняка уже достиг широт мыса Каменного и Сеяхи.

В России ведется борьба с борщевиком. В августе 2018 года Мособлдума ввела штрафы до 1 млн рублей за отказ борьбы с инвазивным и ядовитым растением. Уже в ноябре того же года был выписан первый штраф — организацию в Подмосковье обязали выплатить 400 тыс. рублей за зарастание участка площадью 7 гектаров сорной травой, в том числе борщевиком.