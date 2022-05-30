В России создали аналог Greenpeace

В России создали первый национальный экологический фонд — аналог Greenpeace — под названием «Компас». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина.

«Фонд поддержки и развития экологических инициатив „Компас“ объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций», — рассказали в пресс-службе.

По словам Кобылкина, это первый российский экологический фонд, который «станет звеном между народными инициативами и законом». Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выразила надежду, что «Компас» объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей.

Основными направлениями деятельности фонда станут разработка научно-технических проектов, поддержка общественных организаций, экологическое просвещение и другое.

В комитете Госдумы подчеркнули, что в ближайшее время будет сформирован состав попечительского совета фонда. В него планируют войти Кобылкин, Радионова, а также представители искусства и науки.

11 апреля Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие статусу иноагента. В РЭО отметили, что сталкиваются с «недружественными действиями» зарубежных НПО WWF и Greenpeace в отношении экологической политики России.