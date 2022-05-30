Россия выходит из меморандума с США о взаимопонимании в области культуры, образования и СМИ

Россия выходит из межправительственного меморандума с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и средств массовой информации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился принять соответствующее предложение Министерства иностранных дел России. МИД поручено уведомить американскую сторону о расторжении соглашения.

В тексте меморандума указано, что он, помимо прочего, нацелен на развитие культурных обменов для «содействия лучшему пониманию культуры друг друга», на установление контактов между организациями, взаимодействие в обучении и научной работе. Документ был подписан в Москве 2 сентября 1998 года.

Cпецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил: «Межгосударственные контакты в области культуры были всегда очень ограничены, они касались только вопросов гарантий музейных ценностей».

«Это [расторжение соглашения] плохо, но на конкретике я не думаю, что это отразится. Тем более что сегодня никакие обмены не осуществляются — ни кинематограф, ни музейные обмены», — добавил он.