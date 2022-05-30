Трек «Running up That Hill» 1985 года возглавил чарт iTunes. Из‑за новых серий «Очень странных дел»

Песня «Running up That Hill», выпущенная в 1985 году британской исполнительницей Кейт Буш, впервые попала в топ чарта iTunes, заняв там первое место. Трек также вошел в топ-200 Spotify, расположившись на 106-м месте с более чем миллионом прослушиваний.

Рост популярности «Running up That Hill» связан с выходом первой части четвертого сезона «Очень странных дел». Эта песня — одна из любимых композиций героини Макс Мэйфилд, которая в новых сериях пытается справиться с утратой близкого человека.