Владельцы PlayStation из России подали коллективный иск к Sony на 280 млн рублей

25 мая Хорошевский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение компании) и к московскому офису Sony. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно заявлению, 28 истцов просят компанию предоставить доступ к PlayStation Store и вернуть возможность приобретать игры. Кроме того, они требуют компенсировать моральный вред в размере 280 млн рублей на всех обратившихся.

Старший юрист практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислав Исаков объяснил, что ни условиями использования программ Sony, ни законом России не предусматривается отказ в предоставлении услуг «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей». По его словам, односторонний отказ Sony от оказания услуг нарушает их же правила.

Истцы объясняют моральный вред в 10 млн рублей каждому в том числе высокой стоимостью приставки — от 119 тыс. рублей для PlayStation 5.

«Пользователи, потратив такую сумму, рассчитывали использовать ее для семейного досуга, но в итоге она не обладает всеми функциями, которые анонсировались при покупке», — сказано в иске.

10 марта Sony приостановила продажу консолей PlayStation на территории России, а также поставки программного и аппаратного обеспечения. Кроме того, компания ограничила доступ к PlayStation Store.