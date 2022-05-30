Экоактивист кинул торт в «Мону Лизу» и попытался пробить защитное стекло

Вечером 29 мая в Лувре неизвестный кинул торт в «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Об этом пишет издание Daily Wire.

Мужчина надел парик и попытался выдать себя за пожилую женщину в инвалидной коляске. Он подъехал к полотну, резко вскочил и попытался пробить пуленепробиваемое стекло. У него ничего не вышло, и он решил измазать картину тортом, а также раскидал в зале лепестки роз.

Картина не пострадала, а мужчину задержала французская полиция.

По словам свидетелей, предполагаемый преступник — экоактивист, который попытался привлечь внимание к проблеме уничтожения планеты Земля. Во время своего «перформанса» он призывал сохранить планету.