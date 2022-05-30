Роскомнадзор заблокировал sebeanus.online — восьмое зеркало «Бумаги». Об этом издание рассказало в своих соцсетях.

Согласно реестру РКН, sebeanus.online был внесен в реестр запрещенных 29 мая. Решение принимала Генпрокуратура.

Основной сайт «Бумаги» регулятор заблокировал 12 марта из‑за статей о российской «военной операции» на Украине. Издание продолжило работу, в том числе создало девять зеркал сайта, восемь из которых уже заблокированы.

За 2,5 месяца российской «военной операции» на Украине Роскомнадзор заблокировал в РФ более 3000 сайтов, подсчитала «Роскомсвобода». Среди них сайты «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Doxa, The Village, «7×7», «Медиазоны»*, а также соцсети Instagram** и Facebook**.

* Внесены в реестр иностранных агентов.

** Принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской, их деятельность в стране запрещена.