Siemens уходит из России, в центре нашей Галактики сняли черную дыру и другие новости дня

Власти Финляндии выступили за скорейшее вступление страны в НАТО. Российский МИД пообещал ответить военно-техническими и иными мерами.

Siemens объявила о прекращении бизнеса в России из‑за убытков после начала «спецоперации». Несколько дней назад бытовую технику компании включили в список товаров, разрешенных для параллельного импорта.

«Лукойл» покупает российское подразделение Shell. В его активы входят 411 автозаправок и завод по производству смазочных материалов под Тверью.

Курс доллара на Мосбирже опустился до 65 рублей — впервые с февраля 2020 года. Bloomberg назвал российский рубль самой эффективной мировой валютой в этом году.

Apple отключила оплату за подписки и приложения в App Store со счета мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2. Сейчас функция работает только у МТС и «Билайна».

Сергей Собянин сказал, что в Раменках появится целый кинематографический квартал. 11 новых улиц там назовут в честь отечественных деятелей кино — Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Олега Табакова, Фаины Раневской и других.

В центре нашей Галактики все-таки находится черная дыра — это доказало первое в истории фото ее тени. Сделать снимок объекта Стрелец А* было значительно сложнее, чем первую фотографию черной дыры, представленную три года назад. Помогли атомные часы и суперкомпьютеры.

Церемонию ТЭФИ перенесут до конца российской «военной операции» на Украине. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что сегодня такое праздничное мероприятие неуместно.

Российский офис Universal вновь изменил график релизов. К примеру, блокбастер «Мир Юрского периода: Господство» перенесли с 9 на 16 июня, а ужастик «Черный телефон» — с 23 июня на 21 июля.

Ubisoft выпустит игру Avatar: Frontiers of Pandora не позднее марта 2023 года. СМИ предполагают, что релиз могут привязать к премьере фильма «Аватар: Путь воды» — она состоится 15 декабря.

Netflix опубликовал два тизера сериала «Обитель зла», а Paramount+ — трейлер третьего спецэпизода «Южного Парка».

Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу и Изабелла Росселлини исполнят главные роли в триллере «Конклав». Режиссером фильма выступит Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»).

Группа «Ленинград» выпустила клип «Наша экономика». В нем Сергей Шнуров в роли телеведущего рассказывает про санкции, импортозамещение и кризис.