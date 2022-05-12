Астрономы впервые получили фото черной дыры в центре Млечного Пути

Изображение окончательно доказывает, что сверхмассивное тело в центре Млечного Пути — действительно черная дыра. Раньше ученые видели лишь движение звезд, вращающихся вокруг чего‑то компактного и очень массивного в центре галактики.

Сеть обсерваторий из проекта «Телескоп горизонта событий» (EHT) опубликовала первое изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Об этом говорится на сайте проекта.

Как отмечают ученые, хоть мы и не можем видеть саму черную дыру, поскольку она совершенно темная, светящийся газ вокруг нее обрамляет центральную темную область, называемую тенью. На опубликованном изображении представлен свет, искривленный мощной гравитацией черной дыры, которая в 4 млн раз массивнее Солнца.

Центр Млечного Пути находится в 27 тыс. световых лет от Земли. Там и расположен слабый источник радиошума, который ранее получил название Стрелец А*, оказавшийся, как теперь выяснилось, черной дырой.

Для наблюдателя на Земле обнаруженная черная дыра занимает на небе пространство размером с пончик на Луне. Чтобы получить ее изображение, астрономы синхронизировали работу восьми радиообсерваторий, расположенных на разных континентах, при помощи атомных часов и суперкомпьютеров.

В 2019 году та же команда ученых опубликовала первое в истории фото черной дыры — M87 в галактике Мессье 87. При этом сфотографировать Стрелец А* было значительно сложнее, чем M87, хотя первый и находится гораздо ближе к Земле. Дело в том, что газ совершает полный оборот вокруг M87 за несколько дней или недель, а вокруг значительно меньшего (в тысячу раз меньше по размеру и массе) Стрельца А* — за считанные минуты.

Фотографии двух столь разных по размеру черных дыр позволят ученым сравнить их и найти различия. Также изображения дают новые данные для проверки теорий поведения газа вокруг сверхмассивных черных дыр. Этот процесс еще не до конца изучен, но, как считается, играет ключевую роль в формировании и эволюции галактик.