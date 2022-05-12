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Apple ограничила пополнение счета App Store для абонентов «Мегафона», Tele2 и Yota

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:37

Apple отключила функцию оплаты счета в App Store с баланса мобильного телефона для абонентов «Мегафона» и Yota. Это подтвердили изданию iPhones в американской компании.

Техническая поддержка Apple добавила, что пополнение стало невозможно «в связи с текущими регуляциями». При этом там добавили, что это все еще можно сделать абонентам МТС и «Билайна».

В сообщении техподдержки не говорится о Tele2, хотя мобильный оператор заявил vc.ru, что его абоненты тоже не могут пополнить счет App Store.

В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платежных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Карты «Мир» также отключены от Apple Pay.

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