«Ленинград» выпустил песню про санкции, импортозамещение и кризис

Группа «Ленинград» представила новую песню «Наша экономика», посвященную кризису, санкциям и импортозамещению. Вместе с ней сразу вышел и клип.

Мы не можем дать ссылку на видео, так как в треке есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти ролик на ютьюб-канале «Ленинград».

В клипе Сергей Шнуров играет корреспондента вымышленного телеканала «ЛенTV». Он рассказывает о состоянии экономики.

«Производство ничего не производит, кроме фильмов, что у нас все ******* [отлично]. Нефть качают, газ. А на заводе показатели всегда стремятся вниз. Со стены глядят великих лики. Были времена, и был народ. Мы по территории велики, ну а в остальном — наоборот», — заявляет Шнуров.

За сутки ролик набрал 715 тыс. просмотров и 54 тыс. лайков.

28 апреля «Ленинград» выпустил клип и песню «Иноагент». В нем Шнуров вспоминает журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*, которых 15 апреля признали иноагентами.

* Юрий Дудь и Екатерина Шульман признаны Минюстом СМИ-иноагентами.