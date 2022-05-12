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Ubisoft выпустит игру Avatar: Frontiers of Pandora не позднее марта 2023 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:07

Французская студия Ubisoft выпустит игру Avatar: Frontiers of Pandora, вдохновленную кинофраншизой Джеймса Кэмерона «Аватар», в конце текущего финансового года. Об этом компания рассказала в недавнем отчете.

Это означает, что релиз можно ожидать с октября 2022 года по март 2023 года. В этот же период Ubisoft намерена представить еще одну свою разработку — игру Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

В одном из предыдущих отчетов студия заявляла, что обе игры выйдут в 2022 году. В СМИ предполагают, что релиз Avatar: Frontiers of Pandora могут привязать к премьере фильма «Аватар: Путь воды» — она состоится 15 декабря.

Первая часть кинофраншизы «Аватар» вышла в 2009 году. Игру по мотивам картины задумали выпустить спустя несколько лет — о ней впервые заговорили в 2017 году. В 2021 году в сети появился первый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora.

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