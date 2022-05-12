Рэйф Файнс, Стэнли Туччи и Джон Литгоу сыграют в триллере «Конклав» от Эдварда Бергера

Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу и Изабелла Росселлини исполнят главные роли в триллере о католическом заговоре «Конклав» («Conclave»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Грядущая картина основана на одноименном бестселлере Роберта Харриса. Действие фильма развернется на секретном совещании католических кардиналов в Ватикане, которые собираются выбрать нового папу римского.

Файнс сыграет кардинала Ломели, который обязан наблюдать за кардиналами, прибывающими со всего мира для участия в конклаве. По мере усиления политических махинаций в Ватикане ему нужно будет раскрыть секрет ушедшего папы до того, как будет выбран новый.

Литгоу исполнит роль кардинала Трамбле, Туччи — кардинала Беллини, а Росселлини — сестры Агнес. Режиссером фильма выступит Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»).