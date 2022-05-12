Вышел тизер нового спецэпизода «Южного Парка»

В сети появился тизер третьего спецэпизода «Южного Парка» под названием «Стриминговые войны». Премьера состоится 1 июня на стрим-сервисе Paramount+, сообщает Deadline.

Эпизод будет посвящен Эрику Картману и его сложным отношениям с матерью. Тем временем в Южном Парке разразится конфликт эпических масштабов, который поставит под угрозу само существование городка.