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Siemens объявила о прекращении бизнеса в России

Виктория Шанина
Сегодня в 9:06

Немецкий технологический конгломерат Siemens покинет российский рынок. Все потому, что после начала «военной спецоперации» убытки и расходы в железнодорожном секторе привели к снижению прибыли во втором квартале 2022 года, пишет Reuters.

«Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны на Украине и нацелены на защиту наших людей и оказание гуманитарной помощи», — заявил главный исполнительный директор Siemens Роланд Буш.

По его словам, процедура прекращения производственной и операционной деятельности компании уже началась.

По подсчетам Siemens Energy, только газовое и энергетическое подразделение компании Siemens Energy AG потеряет 300–400 млн евро на фоне приостановки нового бизнеса в России и соблюдения санкций.

Компания напомнила, что после начала «военной спецоперации» приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь. В частности, был заморожен контракт на поставки новых электропоездов «Сапсан» в РФ.

6 мая Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники Siemens. Ввоз товаров компании страну будет доступен без разрешения от правообладателя.

В России у Siemens было около 3000 сотрудников.

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