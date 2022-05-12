Российский офис Universal вновь обновил свой график релизов

Российский офис Universal вновь внес изменения в график своих релизов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Так, блокбастер «Мир Юрского периода: Господство» перенесли с 9 на 16 июня, а ужастик «Черный телефон» — с 23 июня на 21 июля.

Теперь даты выхода грядущих фильмов студии в России выглядят так:

«Нет» Джордана Пила 11 августа вместо 21 июля;

«Кот в сапогах-2: Последнее желание» 22 декабря вместо 15 сентября;

«Super Marios Bros» 16 марта 2023 года вместо 22 декабря 2022 года;

«Beast» 25 августа вместо 11 августа.

Кроме того, компания заявила новые релизы. Так, стала известна дата выхода спортивной драмы «Крид-3» (1 декабря) и триллера «Кокаиновый медведь» (2 марта 2023 года).

График релиза временно покинули фильмы «Самаритянин» и «Миссис Харрис едет в Париж».

10 мая российское подразделение кинокомпании Universal впервые с 1 марта обновило график выхода фильмов.

Кроме того, стало известно, что студия начала обновлять базы данных российских кинотеатров. «Прокатчик обратился к демонстраторам с просьбой предоставить актуальные почтовые адреса „для отправки корреспонденции“ и „обновления базы“», — сказано в телеграм-канале «Бюллетени кинопрокатчика».