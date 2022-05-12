перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Александр Авилов/Агентство «Москва»
«Такое праздничное мероприятие сегодня неуместно»: церемонию ТЭФИ перенесут до конца «спецоперации» 18:55
Netflix опубликовал два тизера сериала «Обитель зла» 18:51
В «Каро» покажут киноверсию оригинального сериала Okko «Манюня» 18:48
Ubisoft выпустит игру Avatar: Frontiers of Pandora не позднее марта 2023 года 18:07
Астрономы впервые получили фото черной дыры в центре Млечного Пути 17:55
«Ленинград» выпустил песню про санкции, импортозамещение и кризис 17:46
Aditya Vyas/Unsplash
Российский офис Universal вновь обновил свой график релизов 17:42
Apple ограничила пополнение счета App Store для абонентов «Мегафона», Tele2 и Yota 17:37
В коллекции Barbie появятся куклы со слуховым аппаратом, протезом ноги и витилиго 17:11
На российских больших экранах покажут спектакль «Война и мир» в постановке Театра им. Вахтангова 16:39
Bloomberg назвал рубль самой эффективной мировой валютой в этом году 16:29
Курс доллара на Мосбирже опустился до 65 рублей — впервые с февраля 2020 года 16:07
mos.ru
В московских Раменках 11 новых улиц назовут в честь отечественных деятелей кино 15:41
«Л’Этуаль» запустит сеть аптечных корнеров в своих магазинах 15:24
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования 15:02
В Москве покажут документалку «Землянин» о том, кем на самом деле был Юрий Гагарин 14:59
МИД: Россия предпримет военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО 14:58
Компания Disney потеряла 195 млн долларов после приостановки деятельности в России 14:19
Tdorante10/Wikimedia Commons
Nike расторг контракт с ФК «Спартак» 14:12
Минкульт отказался от эксперимента по продаже алкоголя в федеральных музеях 13:59

Российский офис Universal вновь обновил свой график релизов

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:42

Российский офис Universal вновь внес изменения в график своих релизов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Так, блокбастер «Мир Юрского периода: Господство» перенесли с 9 на 16 июня, а ужастик «Черный телефон» — с 23 июня на 21 июля.

Теперь даты выхода грядущих фильмов студии в России выглядят так:


  • «Нет» Джордана Пила 11 августа вместо 21 июля;
  • «Кот в сапогах-2: Последнее желание» 22 декабря вместо 15 сентября;
  • «Super Marios Bros» 16 марта 2023 года вместо 22 декабря 2022 года;
  • «Beast» 25 августа вместо 11 августа.

Кроме того, компания заявила новые релизы. Так, стала известна дата выхода спортивной драмы «Крид-3» (1 декабря) и триллера «Кокаиновый медведь» (2 марта 2023 года).

График релиза временно покинули фильмы «Самаритянин» и «Миссис Харрис едет в Париж».

10 мая российское подразделение кинокомпании Universal впервые с 1 марта обновило график выхода фильмов.

Кроме того, стало известно, что студия начала обновлять базы данных российских кинотеатров. «Прокатчик обратился к демонстраторам с просьбой предоставить актуальные почтовые адреса „для отправки корреспонденции“ и „обновления базы“», — сказано в телеграм-канале «Бюллетени кинопрокатчика».

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить