«Лукойл» покупает российский бизнес Shell

Российская нефтяная компания «Лукойл» подписала контракт с британско-нидерландской Shell о покупке 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть». Об этом сообщается в релизе на сайте компании.

«Нашим ключевым приоритетом является благополучие наших сотрудников. В рамках данной сделки более 350 работников ООО „Шелл нефть“ сохранят трудовые отношения с новым собственником», — сказал представитель Shell Хайберт Вигевено. ​

«Шелл нефть» — российское подразделение Shell, которое занимается розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в стране. Активы компании: 411 автозаправочных станций (преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России) и завод о производству смазочных материалов в Тверской области.

Сделка по переходу «Шелл нефти» к «Лукойлу» завершится после получения разрешения от Федеральной антимонопольной службы.

«Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии „Лукойла“ по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», — заявил вице-президент по реализации нефтепродуктов компании Максим Дондэ.

В начале марта Shell объявила о своем уходе из России. Компания заявила о закрытии всех автозаправок, остановке производства авиационного топлива и смазочных материалов в стране.

Shell потеряла 4,24 млрд долларов из‑за отказа от участия в нефтегазовых проектах в России и покупки российской нефти и газа. К концу 2022 года Shell полностью прекратит все долгосрочные закупки нефти из России и не будет продлевать контракты, связанные с экспортом российской нефти.