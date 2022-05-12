Курс доллара опустился до 65 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. До этой отметки доллар опускался 26 февраля 2020 года, отмечает РБК.

Курс доллара снизился на 2,2 рубля, а евро опустился почти на 3 рубля — до 67 рублей.

Эксперты сказали РБК, что в пользу рубля выступает активная продажа валютной выручки российскими экспортерами и высокие цены на энергоносители.

Рубль также могло поддержать заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что европейские компании могут платить за российский газ в рублях, не нарушая санкций против России.