Bloomberg назвал рубль самой эффективной мировой валютой в этом году

Bloomberg назвал рубль самой эффективной валютой в мире в 2022 году после введенного Россией контроля за движением капитала.

Агентство отмечает, что с начала года курс рубля по отношению к доллару США вырос более чем на 11%. Таким образом, он стал лидером среди 31 основной валюты, которую отслеживает издание. На международном валютном рынке курс рубля вырос еще больше — на 12%.

Bloomberg заявляет, что рубль укрепился благодаря ряду мер, которые предприняло правительство России после введения западных санкций. Например, Москва обязала экспортеров продавать иностранную валюту и оплачивать газ в рублях.

Однако аналитики агентства считают, что рост валюты не заслуживает доверия. Многие трейдеры перестали торговать рублем, так как его стоимость «на мониторе» не соответствует его реальной цене.

12 мая курс доллара опустился до 65 рублей. Последний раз до этой отметки валюта снижалась 26 февраля 2020 года. По словам экспертов РБК, в пользу рубля выступает активная продажа валютной выручки российскими экспортерами и высокие цены на энергоносители.