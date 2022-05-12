«Такое праздничное мероприятие сегодня неуместно»: церемонию ТЭФИ перенесут до конца «спецоперации»

Церемонию вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ отложат до конца российской «военной операции» на Украине. Об этом заявил глава Комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно», — цитирует его слова «Интерфакс».

Швыдкой отметил, что церемонию отложат если не до конца всей «спецоперации», то хотя бы ее «острой части». Спецпредставитель президента выразил надежду, что церемония состоится «в обозримом будущем».

В последний раз ТЭФИ вручали в октябре 2019 года. Церемонию, которая планировалась на октябрь 2020-го, перенесли из‑за коронавируса — сперва на май прошлого года, затем на октябрь–ноябрь, а после — на май–июнь 2022-го.