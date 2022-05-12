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МИД: Россия предпримет военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Семён Гудошников
Сегодня в 14:58

Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера после вступления Финляндии в НАТО. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

Там добавили, что присоединение Финляндии к альянсу нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в Североевропейском регионе. При этом в ведомстве напомнили, что российская сторона неоднократно отмечала, что выбор путей обеспечения национальной безопасности — за властями и народом Финляндии.

«В течение десятилетий политика военного неприсоединения служила основой стабильности в Североевропейском регионе, обеспечивала надежный уровень безопасности финляндского государства, была прочной основой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений между нашими странами, в которых роль военного фактора была сведена к нулю», — сказали в министерстве.

В МИДе считают, что цель НАТО — продолжить расширение к границам России и создать еще один фланг для ее военной угрозы. Присоединение к альянсу, по мнению ведомства, нарушит Парижский мирный договор 1947 года и договор 1992 года между РФ и Финляндией, которым установлено, что стороны будут воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости другой стороны.

После начала российской «военной операции» на Украине власти Финляндии и Швеции заговорили о возможном присоединении к НАТО. 12 мая президент и премьер-министр страны выступили за скорейшее вступление в альянс. По их словам, членство в НАТО укрепит как безопасность страны, так и весь альянс. Финская газета Helsingin Sanomat сообщала, что власти Финляндии планируют подать заявку на вступление в НАТО 15 мая. Швеция же собирается подать аналогичную заявку на следующий день, 16 мая, пишут местные СМИ.

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