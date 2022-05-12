В московских Раменках 11 новых улиц назовут в честь отечественных деятелей кино

«Сегодня, когда в Раменках идет строительство новых жилых комплексов, москвичи поддержали идею создать в районе настоящий кинематографический квартал», — написал он.

11 новых улиц в московском районе Раменки получат названия в честь отечественных деятелей кино. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин .

«Раменки — столица московского и российского кино. Более 90 лет здесь, на одноименной улице, работает знаменитая киностудия „Мосфильм“. А близлежащие улочки носят имена великих мастеров большого экрана: Пырьева, Пудовкина и Довженко», — отметил Собянин.

Выбрали названия для новых улиц москвичи на платформе «Активный гражданин». 11 мая там завершилась серия голосований, которая определила имена 28 городских объектов — 13 улиц и 15 строящихся станций метро.