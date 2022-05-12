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В московских Раменках 11 новых улиц назовут в честь отечественных деятелей кино

Семён Гудошников
Сегодня в 15:41

11 новых улиц в московском районе Раменки получат названия в честь отечественных деятелей кино. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Сегодня, когда в Раменках идет строительство новых жилых комплексов, москвичи поддержали идею создать в районе настоящий кинематографический квартал», — написал он.

Новые улицы получат имена Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Фаины Раневской и Андрея Миронова.

© sobyanin.ru

«Раменки — столица московского и российского кино. Более 90 лет здесь, на одноименной улице, работает знаменитая киностудия „Мосфильм“. А близлежащие улочки носят имена великих мастеров большого экрана: Пырьева, Пудовкина и Довженко», — отметил Собянин.

Выбрали названия для новых улиц москвичи на платформе «Активный гражданин». 11 мая там завершилась серия голосований, которая определила имена 28 городских объектов — 13 улиц и 15 строящихся станций метро.

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