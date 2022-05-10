Отставка губернаторов, трейлер продолжения «Мира Дикого Запада» и другие новости дня

Сразу пять глав российских регионов решили сложить свои полномочия. Губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Марий Эл уйдут в отставку. Губернатор Рязанской области не будет переизбираться на новый срок.

В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса. За последние сутки в стране заболел 4531 человек, больше всего заражений — в Петербурге.

Япония ввела санкции против более чем 130 человек. В санкционные списки попали премьер-министр России Михаил Мишустин, замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, руководство ЛНР и ДНР, а также родственники Геннадия Тимченко.

В ООН заявили, что реальное число жертв среди мирного населения Украины больше официальных данных. По словам представителя организации Матильды Богнер, в статистику пока не попали данные о тысячах погибших.

В Киеве в рамках «дерусификации метро» переименуют пять станций подземки. Новые названия получат «Берестейская», «Площадь Льва Толстого», «Героев Днепра», «Минская» и «Дружбы народов».

Парламент Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, в которой Россия называется «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». В документе литовский сейм призывает к созданию международного трибунала.

«Яндекс Музыка» заблокировала подкаст «Медиазоны»* о «военной спецоперации» России на Украине. Стрим-сервис ограничил доступ к контенту по требованию Роскомнадзора.

Российское подразделение Universal впервые с начала весны обновило график выхода фильмов. Согласно ему, в июле в России можно будет посмотреть «DC Лига Суперпитомцы», в октябре — «Черного Адама», в декабре — «Шазам!-2».

Кроме того, Netflix опубликовал трейлер третьего сезона «Любовь, смерть и роботы» — он выйдет 20 мая. А HBO представил первые кадры из продолжения «Мира Дикого Запада» в новом тизере — премьера намечена на 26 июня.

Среди музыкальных релизов — сингл «Thin Thing» из дебютного альбома группы Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile, а также клип «Welcome to Hell» британских эксперименталистов Black Midi.

Наконец, неприятная новость о Янге Таге: рэпера арестовали в США по обвинению в создании банды. Участники банды, как считает следствие, участвовали в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях.

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