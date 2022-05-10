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Выступавшего за свободу политзаключенных экс-осветителя филармонии задержали за поджог флага с Z 19:43
Халле Берри сыграет в хорроре «Mother Land». Его снимет Александр Ажа — автор «Рогов» и «Кислорода» 19:04
Отставка губернаторов, трейлер продолжения «Мира Дикого Запада» и другие новости дня
18:25 дайджест
Глава Марий Эл Александр Евстифеев досрочно сложит свои полномочия 16:57
В ООН заявили, что официальное число жертв на Украине меньше реального на тысячи человек 16:34
Рязанский губернатор Николай Любимов не будет переизбираться на новый срок 16:32
В Киеве переименуют пять станций в рамках «дерусификации метро» 16:06
Глава Саратовской области сообщил об отставке вслед за кировским и томским губернаторами Обновлено в 16:01
Movie Atmosphere/YouTube
БК: российский офис Universal впервые с 1 марта обновил график выхода фильмов 15:44
«Яндекс Музыка» заблокировала подкаст «Медиазоны»* о «спецоперации» на Украине 15:24
Редакция Esquire проведет гаражную распродажу с архивными номерами журнала и книгами «Правила жизни» 15:00
HBO показал трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада» 14:23
В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса 14:14
Black Midi/YouTube
Black Midi показали клип «Welcome to Hell» и анонсировали новый альбом «Hellfire» 13:40
На Первом канале показали фото Бонни и Клайда среди снимков пар, разлученных войной 13:36
Парламент Литвы единогласно признал Россию «государством, осуществляющим терроризм» 12:44
Умер журналист и писатель Игорь Свинаренко 12:28
Портрет Монро работы Уорхола продали за 195 млн долларов. Это вторая самая дорогая картина в истории 11:11
Million Dollaz Worth of Game/YouTube
NYT: Янг Таг арестован в США по обвинению в создании банды, участвовавшей в убийствах и грабежах 10:10
Япония ввела санкции против Мишустина и еще 130 человек 9:04
Дайджест

Отставка губернаторов, трейлер продолжения «Мира Дикого Запада» и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:25

Сразу пять глав российских регионов решили сложить свои полномочия. Губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Марий Эл уйдут в отставку. Губернатор Рязанской области не будет переизбираться на новый срок.

В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса. За последние сутки в стране заболел 4531 человек, больше всего заражений — в Петербурге.

Япония ввела санкции против более чем 130 человек. В санкционные списки попали премьер-министр России Михаил Мишустин, замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, руководство ЛНР и ДНР, а также родственники Геннадия Тимченко.

В ООН заявили, что реальное число жертв среди мирного населения Украины больше официальных данных. По словам представителя организации Матильды Богнер, в статистику пока не попали данные о тысячах погибших.

В Киеве в рамках «дерусификации метро» переименуют пять станций подземки. Новые названия получат «Берестейская», «Площадь Льва Толстого», «Героев Днепра», «Минская» и «Дружбы народов».

Парламент Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, в которой Россия называется «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». В документе литовский сейм призывает к созданию международного трибунала.

«Яндекс Музыка» заблокировала подкаст «Медиазоны»* о «военной спецоперации» России на Украине. Стрим-сервис ограничил доступ к контенту по требованию Роскомнадзора.

Российское подразделение Universal впервые с начала весны обновило график выхода фильмов. Согласно ему, в июле в России можно будет посмотреть «DC Лига Суперпитомцы», в октябре — «Черного Адама», в декабре — «Шазам!-2».

Кроме того, Netflix опубликовал трейлер третьего сезона «Любовь, смерть и роботы» — он выйдет 20 мая. А HBO представил первые кадры из продолжения «Мира Дикого Запада» в новом тизере — премьера намечена на 26 июня.

Среди музыкальных релизов — сингл «Thin Thing» из дебютного альбома группы Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile, а также клип «Welcome to Hell» британских эксперименталистов Black Midi.

Наконец, неприятная новость о Янге Таге: рэпера арестовали в США по обвинению в создании банды. Участники банды, как считает следствие, участвовали в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях.

*«Медиазона» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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