Парламент Литвы единогласно признал Россию «государством, осуществляющим терроризм»

Парламент Литвы единогласно принял резолюцию, признающую Россию «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». Об этом сообщило издание Delfi.

За документ проголосовали 128 парламентариев. В нем утверждается, что российские вооруженные силы якобы совершили массовые военные преступления на территории Украины, в частности, в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле.

По мнению литовского сейма, целью этих действий было «полное или частичное уничтожение украинской нации». Парламентарии в резолюции призывают всех виновных к ответственности.

В документе также отмечается, что международное сообщество должно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования происходящего на Украине. Сейм призывает, чтобы у трибунала была возможность судить в том числе глав государств и должностных лиц.

Ранее Литва объявила об отказе от поставок российского природного газа — страна стала первой в Евросоюзе, кто прибег к этой мере. Недавно латвийский МИД призвал ввести санкции против патриарха Кирилла. Кроме того, в Литве запретили использовать гергиевскую ленту и символы V и Z.