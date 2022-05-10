NYT: Янг Таг арестован в США по обвинению в создании банды, участвовавшей в убийствах и грабежах

Один из самых известных американских рэперов Янг Таг (англ. — Young Thug, настоящее имя Джеффери Уильямс) арестован в Соединенных Штатах по обвинению в создании банды, чьи участники, как предполагают американские власти, участвовали в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях, пишет The New York Times со ссылкой на документы суда.

Обвинение предполагает, что в 2012 году Уильямс основал банду Young Slime Life — название повторяет имя его лейбла YSL Records (Young Slime Life, или Young Stoner Life, или Young Slatt Life). По данным следствия, она связана с группировкой Bloods, одной из двух самых известных в США наряду с Crips.

Согласно документам суда, всего в банде состояли 28 человек. Всех их подозревают в «преступном сговоре с целью нарушения закона, призванного расследовать, контролировать и преследовать организованную преступность», пишет газета.

Это так называемый акт RICO, или закон «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях». Максимальное наказание по нему — до 20 лет лишения свободы за каждый установленный случай.

Суд предполагает, что помимо убийств и разбоя участники Young Slime Life запугивали свидетелей, угоняли автомобили, совершали кражи и торговали наркотиками.

В документах, пишет NYT, указаны несколько жертв. Среди них — другая звезда американского хип-хопа Лил Уэйн (настоящее имя Дуэйн Картер). Его автобус был обстрелян участником Young Slime Life Джимми Уинфри в апреле 2015 года, предполагает обвинение.

Суд указывает, что Джеффери Уильямс мог арендовать автомобиль, который был использован при убийстве члена конкурирующей банды в январе 2015 года. Пятерым людям предъявлены обвинения в его убийстве. Один из них — Yak Gotti, артист с лейбла YSL.

Адвокат Уильямса Дрю Финдлинг отказался от комментариев. Другой его адвокат Брайан Стил заявил: «Мистер Уильямс не совершал никаких преступлений. Мы будем бороться до последней капли крови, чтобы очистить его репутацию».