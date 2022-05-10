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Глава Саратовской области сообщил об отставке вслед за кировским и томским губернаторами

Денис Ламехов
Сегодня в 15:22
Обновлено сегодня в 16:01:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что решил сложить полномочия. Его слова передают «Ведомости».

Он намерен «сосредоточиться на другом направлении работы», однако не раскрыл подробности. Радаев руководил регионом с 5 апреля 2012 года.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев объявил об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Васильев отметил, что срок его полномочий на губернаторском посту подходит к концу. Он намерен продолжить работу на федеральном уровне. Согласно сообщению Васильева, его просьбу «работать на благо развития всей страны» поддержал Владимир Путин.

Он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области 28 июля 2016 года. 19 сентября 2017-го Васильев вступил в должность губернатора.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин также принял решение оставить пост главы региона. Он отметил, что является одним из наиболее возрастных губернаторов (в январе ему исполнилось 65 лет), поэтому «нужно давать дорогу молодым».

С 2012 года он занимал пост главы Томской области. В феврале 2017 года Владимир Путин назначил Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора региона. 10 сентября 2017 года Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области.

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