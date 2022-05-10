БК: российский офис Universal впервые с 1 марта обновил график выхода фильмов

Российское подразделение кинокомпании Universal, занимающееся дистрибуцией фильмов Warner Bros. на местном рынке, впервые с 1 марта обновило график выхода фильмов, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Теперь, согласно сообщению издания, даты предстоящих премьер картин студии в России выглядят так:

— «DC Лига Суперпитомцы»: 28 июля 2022 года;

— «Черный Адам»: 20 октября 2022 года;

— «Шазам!-2»: 22 декабря 2022 года;

— «Аквамен и потерянное царство»: 16 марта 2023 года;

— «Флэш»: 22 июня 2023 года;

— «Мег-2: Впадина»: 3 августа 2023 года;

— «Вилли Вонка»: 14 декабря 2023 года.

Издание указывает: на данный момент неясно, решила ли Warner Bros. вернуться к показу своих картин в России уже в июле. «Бюллетень кинопрокатчика» не смог получить подтверждений возврата компании на российский рынок.

В марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и А24 приостановили прокат своих картин в России.